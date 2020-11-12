Байден назначил главу аппарата Белого дома 

Демократ Джо Байден , который по версии американских СМИ выиграл выборы президента США , назначил своего соратника Рона Клайна главой аппарата Белого дома.

Байден в письменном заявлении по поводу этого назначения заявил, что работал с Клайном много лет бок о бок, включая период спасения экономики США от кризиса в 2009 году, а затем — в период борьбы с кризисом в здравоохранении в 2014 году, передает РИА Новости.

Я рассчитываю помочь ему (Байдену) и избранному вице-президенту (Камале Харрис) собрать талантливую и разнообразную команду, которая будет работать в Белом доме, — заявил в ответ Клайн.

Этот чиновник ранее занимал пост главы аппарата Байдена, когда демократ был ещё простым сенатором. Затем Байден стал вице-президентом и привёл за собой Клайна на должность главы аппарата в новом качестве.

Клайн также заявил, что на посту главы аппарата Белого дома займётся «исправлением разделения» в США.

Как сообщал NEWS.ru, ранее госсекретарь Майк Помпео прокомментировал поздравления, которые уже направляют Байдену разные мировые лидеры. Глава Госдепа США заявил, что подсчёт голосов на выборах президента США ещё продолжается.

Сам Байден ранее заявлял, что начавшийся процесс передачи власти после выборов президента США 3 ноября уже невозможно остановить.