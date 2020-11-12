«Существует вероятность того, что инфекция может долго сохраняться на шерсти животных и, например, в выделениях из носа», — предположил швейцарский ветеринар Иоганн Кауфманн в интервью изданию 20 Minuten. Коллегу поддержал вирусолог из Бернского университета Фолькер Тиль, который считает, что социальная дистанция между животными является разумной мерой во время пандемии.