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Курц потребовал ужесточить контроль на внешних границах ЕС

Российская Газета
1 час назад
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к строгим действиям против радикалов, вернувшихся из-за рубежа. По его словам, насчитываются тысячи иностранных боевиков-террористов, воевавших в Сирии и Ираке.
Курц потребовал ужесточить контроль на границах ЕС
Фото: ReutersReuters
"Они похожи на тикающие бомбы", - подчеркнул политик.
По словам Курца, многие из них находятся в тюрьме, некоторые уже освобождены. Масса заключенных будет освобождена в ближайшие несколько лет.
"Если мы хотим защитить всех нас, мы должны ограничить свободу этих людей", - полагает он.
В ходе консультаций в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер высказался за более строгую защиту внешних границ Шенгенской зоны.
"Мы не можем обойтись без того, чтобы не знать, кто входит и выходит из ЕС", - подчеркнул Курц.
Австрийский руководитель считает, что в дополнение к регулярному пограничному контролю необходимо наладить более тесное сотрудничество между секретными службами и силами безопасности, такими как Europol и Frontex.
Между тем после недавних нападений террористов в Дрездене, Ницце и Вене прозвучали призывы к улучшению координации в Европе в борьбе с терроризмом. В этой связи председатель Еврокомиссии Урсула фон Лейен информировала, что к 2023 году должна быть разработана стратегия въезда и выезда из Шенгена.
В мире,Эммануэль Макрон,Себастьян Курц,Frontex,Еврокомиссия,ЕС,Австрия,Сирийская Арабская Республика,Ирак,
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