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Украина заявила о возвращении Крыма с помощью водной блокады

Павел Тиунов
13 минут назад
Водная блокада Крыма в итоге станет решающим фактором в вопросе «возвращения» полуострова Украине, заявил советник Владимира Зеленского по Крыму Антон Кориневич. Заявление политика цитирует издание «РБК-Украина».
Перекрытие воды по Северо-Крымскому каналу Кориневич назвал «важным рычагом давления на страну-оккупанта». По его мнению, в настоящее время Москва не способна решить проблему водоснабжения полуострова, поэтому освобождение Крыма – это вопрос времени. При этом он признал, что других дейсвтенных инструментов для «деоккупации» бывшего украинского региона у Киева нет.
Обвинения в том, что водная блокада спровоцировала на полустрове гуманитарную катастрофу Кориневич назвал беспочвенными, поскольку, по его словам, вода из Северо-Крымского канала всегда использовалась исключительно для технических нужд. При этом нехватка питьевой воды образовалась в регионе только из-за того, что полуостров оказался перенаселен российскими военными и правоохранителями.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в России нашли способ снять водную блокаду с Крыма без участия Украины. Эксперты полагают, что решить проблемы с подачей воды на полуостров можно путем очистки стоков, бережного отношения к ресурсу, размещения дополнительных скважин и морских опреснителей.
В мире,Видео,Антон Кориневич,Владимир Зеленский,РБК-Украина,Республика Крым,Украина,
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