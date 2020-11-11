Перекрытие воды по Северо-Крымскому каналу Кориневич назвал «важным рычагом давления на страну-оккупанта». По его мнению, в настоящее время Москва не способна решить проблему водоснабжения полуострова, поэтому освобождение Крыма – это вопрос времени. При этом он признал, что других дейсвтенных инструментов для «деоккупации» бывшего украинского региона у Киева нет.

Обвинения в том, что водная блокада спровоцировала на полустрове гуманитарную катастрофу Кориневич назвал беспочвенными, поскольку, по его словам, вода из Северо-Крымского канала всегда использовалась исключительно для технических нужд. При этом нехватка питьевой воды образовалась в регионе только из-за того, что полуостров оказался перенаселен российскими военными и правоохранителями.