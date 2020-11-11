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Описаны сценарии жизни Трампа после поражения на выборах 

Lenta.ru 36 минут назад
После поражения на президентских выборах перед Дональдом Трампом открывается сразу несколько путей для дальнейшей карьеры. Возможные сценарии его жизни описали эксперты в беседе с BBC News.
По словам бывших помощников Трампа, нельзя исключать вероятности того, что он решит снова баллотироваться на высший пост страны в 2024 году. «Я бы абсолютно точно включил его в список людей, которые, вероятно, будут баллотироваться в 2024 году», — отметил бывший глава администрации Белого дома Мик Малвани. Таким образом Трамп может стать вторым после Гровера Кливленда президентом в истории США, который вернулся на свой пост спустя четыре года после окончания первого срока.
В пользу такого варианта развития событий говорит то, что Трампу, по всей видимости, нравится быть участником предвыборной гонки и выступать перед своими сторонниками на массовых митингах. Кроме того, отмечает агентство, результаты выборов свидетельствуют о том, что республиканец по-прежнему пользуется большой поддержкой населения: Трамп сумел получить 71,5 миллиона голосов, что стало рекордной цифрой для проигравшего кандидата.
У Байдена "отняли" победу над Трампом
С другой стороны, Трамп может захотеть вернуться к прежним делам и попытаться спасти свою бизнес-империю от убытков, которые она несла за годы его президентства, считают эксперты. Как отмечает BBC News, компания политика Trump Organization владеет сетью отелей и полей для гольфа в США, Великобритании, Индонезии, ОАЭ, Индии, Турции и на Филиппинах. При этом пандемия коронавируса нанесла по ней серьезный удар: по данным Forbes, состояние Трампа сократилось на 1 миллиард долларов за время распространения инфекции.
Кроме того, негативным образом на бизнесе отразилась и политика, которую вел Трамп и которую многие считали противоречивой. «Теперь, если вы собираетесь провести свадьбу в отеле Трампа, это действительно заявление, чего не было до его президентства», — пояснил профессор Школы менеджмента Келлогга Северо-Западного университета Тим Калкинс. Репутационные потери понесли и компании, принадлежащие родственникам политика. Так, ряд крупных ретейлеров отказался работать с брендом дочери Трампа Иванкой после того, как та заняла пост советника в Белом доме. Таким образом, считают эксперты, в случае избрания такого пути Трампу придется решить очень много проблем.
Еще один вариант дельнейшей карьеры Трампа предполагает, что он может стать медиамагнатом. Ранее он уже снимался в реалити-шоу, а за годы пребывания у власти сумел стать еще более заметной фигурой в медиапространстве. По словам экспертов, политик может запустить свой собственный канал или начать сотрудничать с одной из существующих телекомпаний консервативного толка. Среди возможных партнеров Трампа называют One American News Network (OANN) или Newsmax.
Также существует вероятность, что Трамп, как и его предшественники на президентском посту, займется написанием мемуаров или подпишет соглашение с создателями подкастов или фильмов. Так, Барак Обама вместе со своей женой Мишель в свое время смогли заключить контракты на создание мемуаров о себе на 65 миллионов долларов, а Джордж Буш-младший получил за книгу о себе аванс в 10 миллионов долларов. Кроме того, известно, что у Обамы заключено многомиллионное соглашение с Netflix, а Билл и Хиллари Клинтон имеют контракты на подкасты.
Теоретически возможно, что Трамп захочет просто уйти на пенсию. В США экс-президенты имеют право на получение пенсии в размере более чем 207 тысяч долларов год, на различные медицинские льготы, покрытие командировочных расходов и расходов на персонал, а также на пожизненную охрану сотрудниками спецслужб. Подобное обеспечение позволило бы бывшему политику посвятить свое время благотворительности, игре в гольф и созданию собственной президентской библиотеки. Однако эксперты сомневаются, что в случае с Трампом такой сценарий действительно вероятен, поскольку он привык находиться в центре внимания.
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.
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В мире , Видео , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Джордж Буш , Дональд Трамп , Мик Малвани , Netflix , BBC News , Forbes , США
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