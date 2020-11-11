На митинге в Ереване задержано 129 человек 

Протестующие собрались на площади Свободы в центре города.
В пресс-службе полиции Армении сообщили, что в ходе митинга на площади Свободы в Ереване было задержано около 130 человек.
«По состоянию на 14.30 (13.30 мск) в полицейские отделения доставлены 129 человек» — цитирует слова представителя пресс-службы РИА Новости.
Ранее полиция Армении задержала несколько десятков оппозиционных политиков, которые планировали устроить митинг на площади Свободы в Ереване. Оппозиционеры выступали против подписанного ранее соглашения по Нагорному Карабаху.