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На митинге в Ереване задержано 129 человек 

ТК «Звезда» 1 час назад
На митинге в Ереване задержано 129 человек
Фото: РИА Новости
Протестующие собрались на площади Свободы в центре города.
В пресс-службе полиции Армении сообщили, что в ходе митинга на площади Свободы в Ереване было задержано около 130 человек.

«По состоянию на 14.30 (13.30 мск) в полицейские отделения доставлены 129 человек» — цитирует слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Ранее полиция Армении задержала несколько десятков оппозиционных политиков, которые планировали устроить митинг на площади Свободы в Ереване. Оппозиционеры выступали против подписанного ранее соглашения по Нагорному Карабаху.
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В мире , РИА Новости , Армения , Ереван
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