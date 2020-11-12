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В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента 

РИА Новости и ещё 5 27 минут назад
В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Бывший вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов задержан правоохранительными органами, сообщил журналистам адвокат Тигран Атанесян.
Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело в связи с акцией протеста в Ереване, которую устроила оппозиция у стен правительства и парламента в среду в условиях военного положения. Дело заведено по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", предусматривающей до двух месяцев ареста.

"Среди них (задержанных — ред.) Эдуард Шармазанов, Ишхан Сагателян (представитель верховного органа партии "Дашнакцутюн" — ред.)… Задерживают всех активных политических деятелей, чтобы лишить лидерства (протестующих — ред.)", — сказал Атанесян.

Он добавил, что, скорее всего, задержанных перевезут в изолятор временного содержания.
В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.
В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции. Ее участники собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном.
Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки главы правительства. Сначала было необходимо провести заседание совета законодательного органа, однако собрать нужный для этого кворум не удалось.
В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки установить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно совместному заявлению, азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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Комментарии
В мире , Эдуард Шармазанов , Республиканская партия США , МВД , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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