Обзор иноСМИ: Украину ждет «подстава» от Байдена

Норвегия испортила добрые отношения с Россией
Россия
раскритиковала Норвегию
за разрешение атомным подлодкам США
заходить в порт Тромсё. Как сообщает
Aftenposten, Москву
возмутили заявления министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о «преимуществах», которые Осло получил от подлодок в своем порту, и об «очень хороших контактах с восточным соседом».
В российском посольстве заявили, что в действительности по инициативе Норвегии военное взаимодействие было приостановлено. «Систематический диалог на политическом уровне между нашими странами и отношения между спецслужбами сведены к минимуму. Все инициативы России по восстановлению сотрудничества были отклонены правительством Норвегии», - подчеркнули дипломаты.
Греция заявила об угрозе немецкого оружия
С 2002 года правительство Германии
одобрило военный экспорт в Турцию
на общую сумму в 522 миллиона евро, немецкая продукция использовалась для строительства, вооружения и технического оснащения военных кораблей. Как сообщает
N-TV, поставки оружия возмущают Грецию, конфликтующую с Турцией в восточном Средиземноморье.
Пока Берлин остановил только поставки оружия, которое может быть использовано в сирийской войне. Поставки товаров для «морского сектора» немецкие власти не отменили.
«Греции угрожает немецкое оружие в руках Турции», - заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
«Не лучшие времена»: почему на Украине не рады победе Байдена
Экономист Алексей Кущ предупредил, что с приходом к власти в США Джо Байдена
с рынков развивающихся стран, в том числе и с украинского, начнется отток денег. Об этом сообщает
«Страна.ua».
Байден планирует усилить социальную поддержку американцев и запустить новые образовательные программы. На это потребуются деньги, поэтому США придется наращивать внешние займы, создавая выгодные условия для кредиторов. Ставка Федеральной резервной системы
вырастет, а гривна упадет, считает Кущ. Кроме того, Байден планирует наладить отношения с Китаем, поэтому для украинских экспортеров сои и кукурузы, заменявших США на рынке КНР, наступят «не лучшие времена».
Британцы собрали миллионы для фальшивой онкобольной
Жительница Британии Николь Элкаббасс симулировала рак и собрала с неравнодушных сограждан 45 тысяч фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона рублей). Как сообщает
Mirror, деньги она потратили на заграничные путешествия, походы на матчи английской Премьер-лиги и азартные игры.
42-летняя Элкаббасс создала страницу для сбора средств на GoFundMe, опубликовав фотографию, на которой она изображала из себя жертву рака яичников на больничной койке. Об обмане рассказал знакомый с женщиной врач. В суде он заявил, что ее фото было сделано после удаления желчного пузыря, а рака у нее никогда не было. Элкаббасс предъявили обвинение в получении доходов обманным путем.
Елизавете II придется ждать вакцины в общей очереди
Королева Елизавете II
и члены ее семьи не смогут получить вакцину против коронавируса без очереди, ждать прививки вместе с рядовыми британцами придется и премьер-министру Борису Джонсону
. Об этом сообщает
Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве.
По их словам, никто не окажется в «особом положении» при вакцинации, которую можно будет пройти через Государственную службу здравоохранения. В руководстве Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации заявили, что жильцы домов престарелых и люди, ухаживающие за ними, будут первыми в очереди на прививку. За ними последуют люди старше 80 лет, в том числе 94-летняя королева.