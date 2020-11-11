Обзор иноСМИ: Украину ждет «подстава» от Байдена

Норвегия испортила добрые отношения с Россией

Россия раскритиковала Норвегию за разрешение атомным подлодкам США заходить в порт Тромсё. Как сообщает Aftenposten, Москву возмутили заявления министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о «преимуществах», которые Осло получил от подлодок в своем порту, и об «очень хороших контактах с восточным соседом».

В российском посольстве заявили, что в действительности по инициативе Норвегии военное взаимодействие было приостановлено. «Систематический диалог на политическом уровне между нашими странами и отношения между спецслужбами сведены к минимуму. Все инициативы России по восстановлению сотрудничества были отклонены правительством Норвегии», - подчеркнули дипломаты.

Греция заявила об угрозе немецкого оружия

С 2002 года правительство Германии одобрило военный экспорт в Турцию на общую сумму в 522 миллиона евро, немецкая продукция использовалась для строительства, вооружения и технического оснащения военных кораблей. Как сообщает N-TV, поставки оружия возмущают Грецию, конфликтующую с Турцией в восточном Средиземноморье.

Пока Берлин остановил только поставки оружия, которое может быть использовано в сирийской войне. Поставки товаров для «морского сектора» немецкие власти не отменили.

«Греции угрожает немецкое оружие в руках Турции», - заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

«Не лучшие времена»: почему на Украине не рады победе Байдена

Экономист Алексей Кущ предупредил, что с приходом к власти в США Джо Байдена с рынков развивающихся стран, в том числе и с украинского, начнется отток денег. Об этом сообщает «Страна.ua».

Байден планирует усилить социальную поддержку американцев и запустить новые образовательные программы. На это потребуются деньги, поэтому США придется наращивать внешние займы, создавая выгодные условия для кредиторов. Ставка Федеральной резервной системы вырастет, а гривна упадет, считает Кущ. Кроме того, Байден планирует наладить отношения с Китаем, поэтому для украинских экспортеров сои и кукурузы, заменявших США на рынке КНР, наступят «не лучшие времена».

Британцы собрали миллионы для фальшивой онкобольной

Жительница Британии Николь Элкаббасс симулировала рак и собрала с неравнодушных сограждан 45 тысяч фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона рублей). Как сообщает Mirror, деньги она потратили на заграничные путешествия, походы на матчи английской Премьер-лиги и азартные игры.

42-летняя Элкаббасс создала страницу для сбора средств на GoFundMe, опубликовав фотографию, на которой она изображала из себя жертву рака яичников на больничной койке. Об обмане рассказал знакомый с женщиной врач. В суде он заявил, что ее фото было сделано после удаления желчного пузыря, а рака у нее никогда не было. Элкаббасс предъявили обвинение в получении доходов обманным путем.

Елизавете II придется ждать вакцины в общей очереди

Королева Елизавете II и члены ее семьи не смогут получить вакцину против коронавируса без очереди, ждать прививки вместе с рядовыми британцами придется и премьер-министру Борису Джонсону . Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве.