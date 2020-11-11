Местонахождение премьер-министра Армении Никола Пашиняна в настоящее время не известно, сообщает издание News.am со ссылкой на газету «Грапарк». Предполагается, что глава кабмина может засесть в бункере в здании Минобороны

Ранее, как сообщал «Рамблер», 10 ноября, как сообщал «Рамблер», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, подписанное политиками. Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки.

Так, Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отойдут районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году. После того, как в Ереване стало известно о подписании мирного соглашения. Сотни людей вышли к зданию правительства страны. Они назвали подписанное соглашение «капитуляцией». Позже протестующие ворвались в здание кабмина и начали его громить с требованиями выдать им премьер-министра.

11 ноября местные СМИ заявили, что местонахождение Никола Пашиняна в данный момент не известно. Журналисты отметили, что премьера несомненно не стоит передавать в руки разъяренной толпе, но граждане страны имеют право знать, где находится действующий руководитель правительства.

При этом Пашинян продолжает публиковать на своей странице в Facebook обращения к согражданам. Он снимает ролики так, чтобы в объектив не попали детали интерьера помещения, где он находится.

«Вся страна в эти дни ищет Никола Пашиняна и членов его семьи», — пишет газета «Грапарак».

Наш источник сообщает, что Пашинян находится в здании Министерства обороны, в так называемом бункере, где он чувствует себя более защищенным», — подчеркивают журналисты.

Семья премьера после оглашения деталей мирного соглашения поторопилась покинуть страну. В частности, предполагается, что две старшие дочери Пашиняна уже находятся в Канаде. Супруга главы кабмина Анна Акопян с младшими дочерью и сыном недавно еще была в армянском городе Горис, но после скандального договора поспешила оттуда выехать.