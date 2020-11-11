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Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
Прибывшие в Армению российские миротворцы направляются в Нагорный Карабах, где они будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Воинским колоннам необходимо преодолеть 250 километров. Предполагается, что вдоль Лачинского коридора и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут выставлены наблюдательные посты. Ранее российские миротворцы осуществили разгрузку техники и вооружения после переброски на территорию Армении.
Напомним, Россия, Армения и Азербайджан договорились о полном прекращении огня с 10 ноября. В Нагорный Карабах были направлены почти две тысячи российских миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц спецтехники.
В мире , Армия , Видео
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