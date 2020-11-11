Раскрыто послание умирающего от COVID-19 медика 

Мексике медбрат, тяжело переносящий заболевание COVID-19, перед интубацией трахеи записал обращение к родственникам. Его слова стали последними. Через несколько часов он скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Mundo.

28-летний Серхио Эрнандес , работавший медбратом в одной из больниц штата Чиуауа, перед отправкой на процедуру, заявил, что для него «настал час истины». Он попросил, чтобы его всегда помнили, кем он был. При этом медик заявил, что «вернется».

«Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше», — отметил он.

В конце ролика Эрнандес признался в любви ко всем своим родственникам. Через несколько часов он скончался.

На текущий момент в Мексике с начала пандемии выявлено более 967 тысяч заражений коронавирусом. Более 95 тысяч человек скончались. По состоянию на 11 ноября в мире зафиксировано более 51 миллиона случаев инфицирования, более 1,2 миллиона человек скончались. В России на текущий момент количество заражений исчисляется около 1,8 миллиона случаев, выздоровело более 1,35 миллиона человек, скончалось около 31 тысячи человек.