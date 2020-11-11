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Народ Армении либо выметет банду Пашиняна, либо ему конец — Кургинян

ИА Regnum
10 минут назад
Народ Армении должен выгнать банду Никола Пашиняна из власти и совершить суд над всей его бандой, иначе он не народ и лишится своего государства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
"Это закончится полной ликвидацией Армении"
Фото: ТАССТАСС
«Образумится ли нация, как она поведет себя на следующем витке? Сейчас вопрос только в этом, и в политике Пашинян — подонок, предатель и мерзавец, там целая банда таких предателей, и за ними сидит этот совокупный соросятник. Значит, если все это в ближайшие недели не зачистить, то это не сдачей позиций в Карабахе, это закончится полной ликвидацией армянского государства», — заявил Кургинян.
Он также добавил, что дальнейшее сохранение межеумочного курса армянской полиции с абсолютным непониманием, кто друг, а кто враг означает конец армянского государства. И если армянский народ не одумается, он отдаст свое государство глобалистам-ларечникам.
«Уйти должна вся банда: из парламента, из истеблишмента, и сами эти подонки, которые сейчас бегают и прячутся от армянского народа. Это условие минимум, с которого надо начинать! Эти люди должны быть приговорены судом военного трибунала за соответствующую измену. Такие задачи сейчас стоят на повестке дня!» — продолжил политолог.
В мире,Сергей Кургинян,Владимир Соловьев,ОБСЕ,Армения,
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