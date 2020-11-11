"Это закончится полной ликвидацией Армении"

«Образумится ли нация, как она поведет себя на следующем витке? Сейчас вопрос только в этом, и в политике Пашинян — подонок, предатель и мерзавец, там целая банда таких предателей, и за ними сидит этот совокупный соросятник. Значит, если все это в ближайшие недели не зачистить, то это не сдачей позиций в Карабахе, это закончится полной ликвидацией армянского государства», — заявил Кургинян.
«Уйти должна вся банда: из парламента, из истеблишмента, и сами эти подонки, которые сейчас бегают и прячутся от армянского народа. Это условие минимум, с которого надо начинать! Эти люди должны быть приговорены судом военного трибунала за соответствующую измену. Такие задачи сейчас стоят на повестке дня!» — продолжил политолог.