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США приняли к сведению договоренность по Карабаху 

Газета.Ru 29 минут назад
США приняли к сведению договоренность по Карабаху
Фото: AP
Соединенные Штаты приняли к сведению соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заявил представитель американского Госдепартамента агентству РИА «Новости».
США заинтересованы в получении подробностей реализации соглашения, отметили в Госдепе. Представитель ведомства подчеркнул, что американская сторона «будет рада увидеть конце насилия», однако не может комментировать конкретные детали перемирия.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
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В мире , Госдеп США , РИА Новости , Азербайджан , Армения , США
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