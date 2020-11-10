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Пашинян заявил, что Ереван вовремя остановился в карабахском конфликте 

РИА Новости 1 час назад
Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Ереван вовремя принял решение остановиться в карабахском конфликте.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
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Пашинян заявил, что несет ответственность за эту ситуацию и будет ее нести.

"Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но верю, что Армения и Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежнее восприятие по разным вопросам. Я знаю, что другие решения раньше просто были невозможны", — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что если бы документ не был подписан сейчас, ситуация была бы еще хуже.

"Надо зафиксировать что мы упали, но мы не скатились в пропасть. Мы вовремя приняли решение остановиться", — отметил премьер Армении.

Он призвал извлечь уроки из сложившейся ситуации, так как это поможет будущему развитию страны.
Согласно заявлению, озвученному президентом России, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Ереван
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