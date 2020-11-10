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Зафиксирована смерть получившего вакцину от коронавируса добровольца 

Lenta.ru 40 минут назад
Получивший вакцину от коронавируса доброволец умер
Фото: Ng Han Guan / AP
Заключительная фаза испытаний китайской вакцины Coronavac от Sinovac Biotech Ltd., проходившая в Бразилии, была остановлена из-за потенциального серьезного осложнения, зарегистрированного 29 октября. В настоящее время медицинские специалисты пытаются установить причину вероятного побочного эффекта, чтобы понять, следует ли продолжать тестирование. Однако пока не сообщается никаких подробностей об инциденте, пишет Bloomberg со ссылкой на Агентство здравоохранения Бразилии.
Директор Института Бутантан в Сан-Паулу сообщил, что один из добровольцев умер, но смерть не связана с вакциной. Ученые, проводящие тестирование Coronavac, удивлены, что чиновники решили приостановить испытания препарата. В то же время потенциальные серьезные осложнения, которые может вызвать китайская вакцина, вызывают тревогу у специалистов, поскольку в Китае к ней получили доступ сотни тысяч людей. Вакцину разрешили использовать в рамках чрезвычайной пандемической ситуации в мире.
У вакцины США возникли трудности
Представители Sinovac Biotech Ltd. заявили, что они уверены в безопасности своей вакцины. Они также сообщили, что глава Института Бутантан уверил их в отсутствии связи между вакцинацией и смертью добровольца. В прошлом месяце китайские чиновники заявили, что инъекции были сделаны 60 тысячам добровольцев, при этом никаких жалоб на серьезные побочные эффекты не поступало.
Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. и немецкая биотехнологическая компания BioNTech SE опубликовали первые результаты, показывающие, что вакцина, которую они разрабатывают, предотвратила более 90 процентов симптоматических инфекций в ходе испытаний с участием десятков тысяч добровольцев, что вселяет надежду на быструю нейтрализацию пандемии COVID-19.
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В мире , Pfizer , Bloomberg
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