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Трамп заявил о «большом прогрессе» в борьбе за голоса 

Вероника Полынина 41 минуту назад
Команда действующего президента США Дональда Трампа достигла большого прогресса в пересчете голосов избирателей. Об этом Трамп заявил в твиттере.
По словам американского президента, результаты пересчета голосов начнут поступать на следующей неделе. Он также заявил, что при повторном подсчете были выявлены масштабные нарушения.
«Рамблер» писал, что ранее ведущие американские СМИ, в том числе CNN, заявили о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. По словам Байдена, за него проголосовали 75 млн американцев. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал свое поражение и оспаривает результаты голосования в ряде штатов.
Трамп решил вернуться через 4 года
После провозглашения Байденом своей победы Трамп написал в твиттере, что получил 71 млн «законных» голосов, а миллионы бюллетеней были отправлены по почте не тем избирателям, которые их ждали.
Комментарии 96
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN
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