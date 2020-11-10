По словам американского президента, результаты пересчета голосов начнут поступать на следующей неделе. Он также заявил, что при повторном подсчете были выявлены масштабные нарушения.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

«Рамблер» писал, что ранее ведущие американские СМИ, в том числе CNN, заявили о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена . Он также провозгласил себя победителем. По словам Байдена, за него проголосовали 75 млн американцев. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал свое поражение и оспаривает результаты голосования в ряде штатов.

После провозглашения Байденом своей победы Трамп написал в твиттере, что получил 71 млн «законных» голосов, а миллионы бюллетеней были отправлены по почте не тем избирателям, которые их ждали.