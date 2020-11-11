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Американский ресурс ответил на обвинения в снижении числа голосов у Байдена 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Американский ресурс ответил на кражу голосов у Байдена
Фото: Reuters
Американский агрегатор политических опросов RealClearPolitics ответил на обвинения в снижении числа голосов у демократа Джо Байдена. Редактор ресурса Том Бивэн прокомментировал информацию об этом на своей странице Twitter.
По его словам, RealClearPolitics никогда не прогнозировал победу Байдена в штате Пенсильвания и не информировал о набранных 270 голосах, необходимых для избрания президентом США.

«Это фальшивка. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось», — написал он и прикрепил запись адвоката действующего президента США Рудольфа Джулиани.

Адвокат Дональда Трампа написал в своем Twitter, что руководство ресурса снизило число голосов выборщиков у Байдена, приняв во внимание иск Республиканской партии. Республиканцы потребовали признать 300 тысяч голосов, отданных в Пенсильвании, недействительными.
Данные CNN и RealClearPolitics по числу голосов у Байдена различаются на 20 выборщиков — столько членов коллегии представляют штат Пенсильвания.
Ранее сообщалось, что агрегатор политических опросов RealClearPolitics вычел из предварительного результата Джо Байдена 20 голосов выборщиков и «отобрал» у него победу на президентских выборах в США. По данным ресурса, у кандидата от Демократической партии теперь 259 голосов — на 11 меньше, чем необходимо для победы.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , CNN , Аляска
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