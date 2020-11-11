Американский ресурс ответил на кражу голосов у Байдена

Американский агрегатор политических опросов RealClearPolitics ответил на обвинения в снижении числа голосов у демократа Джо Байдена . Редактор ресурса Том Бивэн прокомментировал информацию об этом на своей странице Twitter

По его словам, RealClearPolitics никогда не прогнозировал победу Байдена в штате Пенсильвания и не информировал о набранных 270 голосах, необходимых для избрания президентом США.

«Это фальшивка. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось», — написал он и прикрепил запись адвоката действующего президента США Рудольфа Джулиани.

Адвокат Дональда Трампа написал в своем Twitter , что руководство ресурса снизило число голосов выборщиков у Байдена, приняв во внимание иск Республиканской партии . Республиканцы потребовали признать 300 тысяч голосов, отданных в Пенсильвании, недействительными.

Данные CNN и RealClearPolitics по числу голосов у Байдена различаются на 20 выборщиков — столько членов коллегии представляют штат Пенсильвания.