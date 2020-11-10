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«Ситуация была бы лучше»: Пашинян пожалел об упущенном шансе 

Вероника Полынина 19 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сожалеет, что год назад не согласился на предложение Азербайджана о передаче пяти районов вокруг Нагорного Карабаха.

«Когда мы видим, в какой ситуации находимся сейчас, то бросая взгляд в прошлое, можем сказать, что если бы год назад мы согласились на формулу возвращения пяти районов, то ситуация была бы лучше», — приводит РИА «Новости» слова Пашиняна.

При этом он подчеркнул, что никто в Армении, в том числе и он, не считали такой вариант правильным, хотя передача пяти районов без конкретного статуса Карабаха являлась альтернативой вооруженному конфликту.
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Он также отметил, что в начале эскалации конфликта Армения также не была согласна на передачу территории Азербайджану, поскольку боевые действия в начальный период были успешными.
10 ноября, как сообщал «Рамблер», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, подписанное политиками. Согласно документу, Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отойдут районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году. Мир на территории региона, по соглашению сторон, будут поддерживать миротворческие силы РФ.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , РИА Новости
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