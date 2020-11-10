«Когда мы видим, в какой ситуации находимся сейчас, то бросая взгляд в прошлое, можем сказать, что если бы год назад мы согласились на формулу возвращения пяти районов, то ситуация была бы лучше», — приводит РИА «Новости» слова Пашиняна.

При этом он подчеркнул, что никто в Армении, в том числе и он, не считали такой вариант правильным, хотя передача пяти районов без конкретного статуса Карабаха являлась альтернативой вооруженному конфликту.

Он также отметил, что в начале эскалации конфликта Армения также не была согласна на передачу территории Азербайджану, поскольку боевые действия в начальный период были успешными.