Британский МИД вызвал посла Белоруссии в Лондоне 

Детали случившегося не сообщаются. 9 ноября МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух британских дипломатов, которые работали в стране. Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе.

По данным правоохранительных органов Белоруссии, дипломаты собирали сведения о протестах и внутриполитической ситуации в стране. Ведомство уточняет, что такое вынужденное решение было принято в связи с "деструктивным характером деятельности" дипломатов.