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Британский МИД вызвал посла Белоруссии в Лондоне 

Газета.Ru 43 минуты назад
Британский МИД вызвал посла Белоруссии в Лондоне
Фото: depositphotos.com
Британское министерство иностранных дел вызвало посла Белоруссии в Лондоне Максима Ермоловича после высылки республикой двух британских дипломатов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Детали случившегося не сообщаются. 9 ноября МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух британских дипломатов, которые работали в стране. Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе.
По данным правоохранительных органов Белоруссии, дипломаты собирали сведения о протестах и внутриполитической ситуации в стране. Ведомство уточняет, что такое вынужденное решение было принято в связи с "деструктивным характером деятельности" дипломатов.
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В мире , Борис Джонсон , Максим Ермолович , МИД , Reuters
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