Тихановская определилась с позицией по Крыму 

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала агентству "Укринформ" о своей позиции по Крыму.
"Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", — сказала она.
При этом она уточнила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, поскольку у него, как и у белорусского народа, "будет своя какая-то принципиальная позиция".
Ранее Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Она говорила, что регион де-юре украинский, а де-факто российский.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали по вопросу принадлежности полуострова. Власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Руководство России не раз подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.