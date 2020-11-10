Тихановская определилась с позицией по Крыму 

"Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", — сказала она.

При этом она уточнила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, поскольку у него, как и у белорусского народа, "будет своя какая-то принципиальная позиция".

Ранее Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Она говорила, что регион де-юре украинский, а де-факто российский.