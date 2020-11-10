Венгрия и Польша пригрозили Евросоюзу

Будапешт и Варшава угрожают заблокировать бюджет ЕС , если вступит в силу постановление, разрешающее сокращение финансирования стран-членов, если там нарушается принцип верховенства закона. Ранее наибольшей критики по данному вопросу подвергались как раз Венгрия Польша . Об этом передает Forsal.

«Если механизм не будет пересмотрен, правительству Венгрии ничего не остается, как отказаться от других элементов бюджетного пакета», — говорится в письме.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил солидарность с венгерским коллегой и, сообщается, в его кабинете рассматривали возможность сделать аналогичный шаг.

Стороны надеются, что Германия уступит под давлением возможного вето и не захочет доводить до ситуации, при которой не удастся найти компромисс во время своего шестимесячного председательства в ЕС.

Речь идет о блокировании долгосрочного евробюджета на 2021−2027 годы.