Венгрия и Польша пригрозили Евросоюзу

Будапешт и Варшава угрожают заблокировать бюджет ЕС, если вступит в силу постановление, разрешающее сокращение финансирования стран-членов, если там нарушается принцип верховенства закона. Ранее наибольшей критики по данному вопросу подвергались как раз Венгрия и Польша. Об этом передает Forsal.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».
«Если механизм не будет пересмотрен, правительству Венгрии ничего не остается, как отказаться от других элементов бюджетного пакета», — говорится в письме.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил солидарность с венгерским коллегой и, сообщается, в его кабинете рассматривали возможность сделать аналогичный шаг.
Стороны надеются, что Германия уступит под давлением возможного вето и не захочет доводить до ситуации, при которой не удастся найти компромисс во время своего шестимесячного председательства в ЕС.
Речь идет о блокировании долгосрочного евробюджета на 2021−2027 годы.
Напомним, в начале октября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли предложила связать размер дотаций ЕС для стран-членов с состоянием прав человека и верховенства закона. «В некоторых странах-членах ЕС постоянно нарушается принцип верховенства закона. И сократить для них субсидии ЕС — это эффективный способ давления. Такие страны, как Польша и Венгрия, должны испытывать финансовый голод», — заявила политик.