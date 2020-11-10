«За 44 дня этой войны власти своими победными лозунгами, обманом довели ситуацию до того, что было принято заявление, которое, фактически, является актом капитуляции», — заявил Шармазанов.

По его мнению, действия Пашиняна можно считать предательством и антигосударственной деятельностью, однако премьер пытается возложить вину за произошедшее на армию, народ и прежние власти страны.

Пресс-секретарь РПА отметил, что армянская оппозиция уже потребовала отставки Пашиняна, и у премьера еще есть время принять «правильное решение». Также Шармазанов осудил любые проявления насилия внутри страны и сообщил, что на встрече с начальником Генштаба обсуждался также вопрос обеспечения порядка в Армении.

Ранее 10 ноября Министерство обороны и Генштаб Вооруженных сил Армении выступили с совместным заявлением, призвав граждан не расшатывать «основы государственности».

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин Ильхам Алиев , а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворческие силы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Кроме того, Азербайджану должны быть возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.