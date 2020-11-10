Приход к власти в США Джо Байдена не будет означать радикальной смены внешней политики Вашингтона. Так считает глава МИД ФРГ Хайко Маас. В интервью Deutschlandfunk Маас заявил, что США будут выходить из определённых регионов мира, сложив с себя роль «мирового жандарма». Как следствие, Европа должна будет повысить свою международную активность и укрепить свою роль в рамках НАТО.

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Если в конечном итоге результат выборов в США будет определён в суде, это не будет плохим вариантом, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в своём интервью для Die Welt. По словам Мааса, эта процедура повысит легитимность избранного президента.

По мнению Мааса, избрание Джо Байдена предоставляет множество шансов для Германии, всей Европы и глобального международного сотрудничества в целом. Как отмечает глава немецкого МИД, Байден прекрасно понимает, что глобальные вызовы человечества, такие как изменения климата, глобализация, миграция и прочие, можно решить лишь сообща. При этом Маас предупредил, что приход Байдена не означает автоматического решения всех проблем: однако с ним будет облегчён поиск их решения.

Кроме того, Маас подчеркнул, что спор США и Германии по поводу взносов в НАТО не будет закончен с победой Байдена. Впрочем, немецкий министр ожидает, что теперь дискуссия будет вестись в несколько ином ключе. Маас считает, что при Байдене тема взносов в НАТО останется на повестке дня, но не будет столь акцентирована, как при Дональде Трампе

Как отмечает Маас, необходимо будет укрепить «европейскую составляющую» НАТО, поскольку при Байдене внешняя политика США не развернётся на 180 градусов. Следовательно, Вашингтон уйдёт из определённых регионов мира, снизив своё глобальное присутствие.

«США больше не будут мировым жандармом», — отмечает Маас, а потому Европа должна проявлять больше активности в других регионах, таких как Африка и Ближний Восток.

Что касается ядерной сделки с Ираном, то, по словам Мааса, теперь в США есть вероятность возобновления дискуссии по возвращению в данную сделку. Маас подчеркнул, что в вопросе Ирана не удастся добиться прогресса, в случае если Европа и США будут действовать порознь.