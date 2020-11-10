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Протесты в Грузии: в ЕНД отреагировали на заявление Вашадзе 

ИА Regnum и ещё 5 2 часа назад
Протесты в Грузии: в ЕНД ответили Вашадзе
Фото: РИА Новости
Заявление председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григола Вашадзе с призывом к оппозиции в Грузии прекратить протесты и перейти к переговорам с властями было не согласовано политсоветом и не является позицией партии. Об этом, 10 ноября сообщила член ЕНД, экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе на своей странице в соцсети Facebook.

«Заявление Григола Вашадзе не было позицией, согласованной с лидерами партии и политсоветом. Очень жаль, что председатель партии делает такое заявление без обсуждения», — написала Деканоидзе.

Он добавила, что официальное заявление «Единого национального движения» будет опубликовано позже.
Ранее Вашадзе заявил, что постоянная конфронтация между оппозицией и властями может пагубно сказаться на положении в Грузии, и призвал оппозиционные партии «перенести» свою деятельность с улиц за стол переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». В Тбилиси и Батуми с начала ноября оппозиционеры регулярно проводят акции протеста.
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