Протесты в Грузии: в ЕНД ответили Вашадзе

Заявление председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григола Вашадзе с призывом к оппозиции в Грузии прекратить протесты и перейти к переговорам с властями было не согласовано политсоветом и не является позицией партии. Об этом, 10 ноября сообщила член ЕНД, экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе на своей странице в соцсети Facebook.

«Заявление Григола Вашадзе не было позицией, согласованной с лидерами партии и политсоветом. Очень жаль, что председатель партии делает такое заявление без обсуждения», — написала Деканоидзе.

Он добавила, что официальное заявление «Единого национального движения» будет опубликовано позже.

Ранее Вашадзе заявил, что постоянная конфронтация между оппозицией и властями может пагубно сказаться на положении в Грузии, и призвал оппозиционные партии «перенести» свою деятельность с улиц за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». В Тбилиси и Батуми с начала ноября оппозиционеры регулярно проводят акции протеста.