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С транспортировкой вакцины Pfizer возникли трудности 

РИА Новости 29 минут назад
У вакцины США возникли трудности
Фото: Reuters
Вакцина от коронавируса, об успешных испытаниях которой заявили Pfizer и BioNTech, должна храниться при температуре минус 70 градусов, что потенциально затруднит ее поставки, сообщило британское агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на эксперта.
Профессор Кембриджского университета Гордон Дуган заявил, что множество вакцин необходимо хранить при температуре "около плюс четыре градуса или ниже", однако не при температуре минус 70 градусов, как того требует вакцина от Pfizer и BioNTech.

"Итак, можете себе представить цепочку доставки этой вакцины. Это зависит от того, сколько времени после доставки вакцины, скажем, к терапевту, ее можно будет хранить при комнатной или близкой к комнатной температуре", — сказал профессор.

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в понедельник сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса — она показала более чем 90%-ю эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
Испытания китайской вакцины остановили
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал новости о результатах испытаний вакцины обнадеживающими.
В России к настоящему времени зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций
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