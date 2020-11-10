Вооружённые силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики оказались на грани разгрома, заявили военные эксперты. От дальнейшего наступления Азербайджана их спасло предложенное Россией перемирие — крайне неудобное для Еревана и удачное для Баку , который сохранил завоёванные позиции.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в ходе специального обращения Владимир Путин.

Согласно заявлению, с полуночи 10 ноября объявляется полное прекращение огня. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых им позициях. Стороны обязуются произвести обмен военнопленными. Российских миротворцев развернут вдоль линии соприкосновения параллельно с выводом армянских военных.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, о взятии которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Ереван должен передать Баку Агдамский район и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

Такому категоричному и неудобному для Еревана разрешению карабахского конфликта предшествовал инцидент, в результате которого Азербайджан сбил на территории Армении российский вертолет Ми-24, летевший в сопровождении колонны 102-й российской военной базы. Отмечается, что вертолет находился в стороне от зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы два члена экипажа погибли, один был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

В Баку сразу же заявили о готовности предпринять оперативное расследование и привлечь к ответственности виновных в гибели российских военных. Азербайджан принес извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.

Премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым решением для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта. В телеобращении к нации он объявил, что это — фактически военная капитуляция Армении.

Сразу после подписания соглашения протестующие против перемирия армяне ворвались в парламент в Ереване и заняли трибуну в зале заседаний. Немногочисленная охрана пыталась преградить им путь, однако протестующие буквально смяли охранников и ворвались в зал заседаний. С трибуны парламента которой стали выступать все желающие и требовать продолжения боевых действий в Карабахе.

«Кто дал Пашиняну право подписывать такое?» — возмущаются протестующие. В настоящее время в здании парламента и в его окрестностях ситуация напряженная, митингующие перекрыли все прилегающие улицы.

Накануне оппозиционные партии Армении выступили с совместным требованием отставки правительства страны и премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистили бы Карабах к Новому году.

«Если ее (Шушу — при. НСН) удастся удержать, в чем я сомневаюсь, боевые действия затянутся до нового года или дольше. Ситуация может обрушиться в считанные дни, потому что кроме шушинского направления, которое для Азербайджана сейчас главное, наступление ведется на Мартуни, где бои уже идут фактически на окраине города. Наступательные действия идут и на северном фронте. Противостоять турецко-азербайджанской коалиции, которая применяет самую современную турецкую технику, Армения не может. Не говоря уже о Карабахе. Без серьезного вмешательства в этот конфликт, даже не в качестве участника боевых действий, а хотя бы в рамках ультиматумов, Ирана или Российской Федерации, а лучше обоих, боевые действия в любом случае закончатся разгромом армян и оккупацией Карабаха. Вопрос только во времени», — пояснил собеседник НСН.

Стрелков отметил, что армянская сторона в Карабахе совершила множество недопустимых военных ошибок.

«Но армянская сторона совершила очень большое количество и стратегических и тактических ошибок, которые привели к быстрому поражению на южном фланге и острейшему оперативному кризису, фактически полуокружению армянских войск. Даже отступить сейчас из района Степанакерта, Магдуни, Агдама, сохранив технику, войска Нагорного Карабаха не могут. Они на пороге полного разгрома, если в ближайшее время не разблокируют трассу. Они этого не могут сделать уже трое суток, наоборот, зона турецкого влияния к западу от Шуши расширяется. Можно говорить, что порог поражения уже преодолен», — посетовал эксперт.

Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин объяснил в эфире НСН, что в военном плане означала для армян потеря города Шуши.

«Армян в Карабахе может спасти только чудо. События для них пошли по катастрофическому сценарию. Степанакерт находится вплотную к Шуши. Речь идет уже о боях за сам Степанакерт. Шансы его удержать мизерные. Если только приедут какие-то подразделения из самой Армении или подует "северный ветер" откуда угодно. Шансы же ополчения самого Карабаха сейчас призрачные», — сказал Норин.

Военный эксперт также отметил, что регулярные Вооруженные силы Армении не участвуют массово в нынешнем конфликте в Карабахе. По его мнению, это может быть связано с позицией Турции, которая может прямо вмешаться в конфликт в случае полноценного участия в нем Еревана.

«Степанакерт при нынешних обстоятельствах продержится несколько дней, поскольку снабжение перерезано», — заявлял Норин.

Поражение армян в Карабахе военный эксперт объяснил несопоставимой разницей военных бюджетов и ресурсов Баку и Еревана.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН дал прогноз, как будут дальше развиваться события в Нагорном Карабахе.

«Степанакерт и окружающие населенные пункты будут практически отрезаны от территории Армении. То есть он не будет пополняться людьми, вооружением, боеприпасами, топливом и так далее. Это лишь вопрос времени, когда оставшаяся территория будет занята азербайджанскими военными», — сказал он.

Военный эксперт также отметил, что потеря независимости Карабаха никак не отразится на России.

«К России это отношения не имеет. Мы не участвуем в конфликте никаким образом. У обеих сторон есть российское вооружение, но ни одного военного из России в Карабахе нет. На мой взгляд, нечего нам там делать абсолютно. Мы не можем быть большими патриотами, чем местные власти и население. Не надо за других воевать, пусть они сами свои вопросы решают. Армения не признаёт Карабах, о чем тут говорить. Если он не нужен самой Армении, то нам тем более», — резюмировал Мураховский.