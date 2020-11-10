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Венгрия закрыла университеты и школы из-за коронавируса 

Мир24 1 час назад
В ЕС начали закрывать университеты и школы
Фото: ТАСС
С начала пандемии по всему миру коронавирусом заразились уже больше 51 миллиона человек. Пятая часть из них — это жители США. Не первый месяц страна лидер по числу инфицированных и скончавшихся из-за COVID-19. В Европе из-за резкого роста числа зараженных в последние недели вводят локдауны, сообщает «МИР 24».
В Венгрии с сегодняшнего дня закрываются университеты и школы, кроме начальной и детских садов. Прекращают работу рестораны, театры и фитнес-центры. На семейные праздники разрешено собираться до 10 человек, на похороны — до 50. Также вводится комендантский час с восьми вечера до пяти часов утра.
Тем временем локдаун во Франции, который действует уже 10 дней, дает результаты. Там число новых случаев заражения резко снизилось по сравнению с субботой. Тогда фиксировали около 87 тысяч, сейчас — более 20 тысяч. Однако людей с тяжелыми последствиями заражения COVID-19 становится больше. В результате растет количество госпитализаций.
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В мире , Венгрия , США , Франция
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