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Пашинян раскрыл свое местоположение 

Lenta.ru 16 минут назад
Пашинян раскрыл свое местоположение
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл свое местоположение. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Конечно, я в Армении и продолжаю выполнять свою работу на посту премьера», — заявил политик.

Ранее Пашинян объяснил причины подписания заявления по Нагорному Карабаху. По его словам, у него не было иного выхода, кроме заключения данного соглашения. Он также заявил, что «чист» перед родиной и армянским народом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.
Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.
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Комментарии 3
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Армения
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