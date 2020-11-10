Протестующие в Армении озвучили свои требования 

Протестующие против решения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе армяне озвучили свои требования. Так, они призвали к отставке премьера страны Никола Пашиняна и передаче власти Генштабу страны. Об этом сообщает ТАСС

Корреспондент агентства передает, что сотни митингующих оцепили здание парламента в Ереване. «Где Никол Пашинян? Мы требуем, чтобы он вышел к нам. Также требуем, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян вышел к нам и принял власть», — заявили граждане страны.

Кроме того, как сообщает РИА Новости , депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заявила о требовании митингующих отправить Пашиняна в отставку. «Тут люди, чьи отцы, братья и сыновья пали на поле боя. И в то же время тайно, без учета общественного мнения, одним росчерком пера было принято решение передать земли, отдать Шуши», — сказала Тоноян, добавив, что отставка — меньшее, что должен сделать Пашинян.