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Протестующие в Армении озвучили свои требования 

Lenta.ru 38 минут назад
Протестующие против решения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе армяне озвучили свои требования. Так, они призвали к отставке премьера страны Никола Пашиняна и передаче власти Генштабу страны. Об этом сообщает ТАСС.
Корреспондент агентства передает, что сотни митингующих оцепили здание парламента в Ереване. «Где Никол Пашинян? Мы требуем, чтобы он вышел к нам. Также требуем, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян вышел к нам и принял власть», — заявили граждане страны.
Кроме того, как сообщает РИА Новости, депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заявила о требовании митингующих отправить Пашиняна в отставку. «Тут люди, чьи отцы, братья и сыновья пали на поле боя. И в то же время тайно, без учета общественного мнения, одним росчерком пера было принято решение передать земли, отдать Шуши», — сказала Тоноян, добавив, что отставка — меньшее, что должен сделать Пашинян.
Трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано ночью 10 ноября. Согласно документу, с полуночи прекращаются военные действия между враждующими сторонами. Также Ереван передает Баку три региона Нагорного Карабаха, оставляя за собой Лачинский коридор. Вдоль него будет размещен российский миротворческий контингент.
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В мире , Видео , Никол Пашинян , Генштаб , Армения , Ереван
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