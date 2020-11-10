Пашинян объяснил причины подписания заявления по Карабаху

Как отметил премьер-министр Армении , решение о прекращении конфликта было принято, исходя из положения на фронте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что был просто вынужден пойти на примирительный шаг в отношении Карабаха.

Как заявил глава страны в прямом эфире в Facebook, решение о прекращении конфликта было принято, исходя из положения на фронте.