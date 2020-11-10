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Пашинян объяснил свое решение подписать новое соглашение по Карабаху 

ТК «Звезда» и ещё 4 8 минут назад
Пашинян объяснил причины подписания заявления по Карабаху
Фото: Paolo Pizzi ZUMAPRESS.com Gllooballpress
Как отметил премьер-министр Армении, решение о прекращении конфликта было принято, исходя из положения на фронте.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что был просто вынужден пойти на примирительный шаг в отношении Карабаха.
Как заявил глава страны в прямом эфире в Facebook, решение о прекращении конфликта было принято, исходя из положения на фронте.
Политик добавил, что ему пришлось подписать соглашение, так как армяне воевали с террористами, Азербайджаном и армией страны-члена НАТО. В своем обращении к народу лидер Армении также отметил, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.
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В мире , Никол Пашинян , НАТО , Азербайджан , Армения
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