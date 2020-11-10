Пашинян объяснил причины подписания заявления по Карабаху

Как отметил премьер-министр Армении, решение о прекращении конфликта было принято, исходя из положения на фронте.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что был просто вынужден пойти на примирительный шаг в отношении Карабаха.
Как заявил глава страны в прямом эфире в Facebook, решение о прекращении конфликта было принято, исходя из положения на фронте.
Политик добавил, что ему пришлось подписать соглашение, так как армяне воевали с террористами, Азербайджаном и армией страны-члена НАТО. В своем обращении к народу лидер Армении также отметил, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.