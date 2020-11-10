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Конгресс Перу объявил импичмент президенту страны 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Конгресс Перу объявил импичмент президенту страны
Фото: Reuters
Конгресс Перу отстранил от должности президента страны Мартина Вискарру в связи с обвинениями в коррупции. Голосование транслировалось на канале законодательного органа в Youtube.

«Завтра (во вторник. — RT) в 17:00 состоится церемония вступления в должность (нового. — RT) президента республики», — сказал председатель парламента Мануэль Мерино де Лама.

Уточняется, что де Ламе предстоит возглавить исполнительную власть Перу.
Данное решение поддержали 105 из 130 депутатов.
Ранее Конгресс Перу инициировал начало процедуры импичмента президента.
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В мире , Мартин Вискарра , Мокегуа , Перу
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