В пригороде Баку слышны взрывы

По неофициальным данным, в местности Сулу Тепе в пригороде Баку была сбита ракета, сообщили телеграм-каналы и источники. По их заявлениям, взрывы были слышны во всей столице Азербайджана.
Взрыв произошел на территории между Сумгайытом и Хырдаланом, — сообщает телеграм-канал «Sputnik Азербайджан».
Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.
Сразу следом эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Затем появились заявления Владимира Путина. Он сообщил, в частности, о вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев.