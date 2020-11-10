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Очевидцы: в пригороде Баку произошли взрывы, возможно, сбита ракета 

News.ru 25 минут назад
В пригороде Баку слышны взрывы
Фото: Sputnik Азербайджан/telegram
По неофициальным данным, в местности Сулу Тепе в пригороде Баку была сбита ракета, сообщили телеграм-каналы и источники. По их заявлениям, взрывы были слышны во всей столице Азербайджана.

Взрыв произошел на территории между Сумгайытом и Хырдаланом, — сообщает телеграм-канал «Sputnik Азербайджан».

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.
Сразу следом эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Затем появились заявления Владимира Путина. Он сообщил, в частности, о вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев.
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В мире , Происшествия , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку , Хырдалан
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