На Украине придумали принудительно отселять россиян

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Документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" обнародован на сайте парламента страны.

Законопроект дает право украинским силовикам перемещать в обозначенные властями места интернированные лица, которые, по мнению Киева, угрожают нападением или осуществляют агрессию против Украины.