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На Украине предложили принудительно отселять россиян в случае войны 

Газета.Ru 57 минут назад
На Украине придумали принудительно отселять россиян
Фото: ТАСС
Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, позволяющий принудительно отселять россиян в определенные регионы на время боевых действий.
Документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" обнародован на сайте парламента страны.
Законопроект дает право украинским силовикам перемещать в обозначенные властями места интернированные лица, которые, по мнению Киева, угрожают нападением или осуществляют агрессию против Украины.
Украинские военные, правоохранители и местные власти будут обязаны обеспечить сбор, сопровождение, охрану и содержание таких граждан. Выявление данных лиц возлагается на Службу безопасности Украины.
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В мире , СБУ , Правительство Украины , Верховная Рада , Киев
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