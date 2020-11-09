Трамп пообещал обнародовать «шокирующие» данные

"Невада оказалась рассадником поддельных голосов. Мэтт Шлапп (глава Американского консервативного союза — ред.) и Адам Пол Лаксальт (сопредседатель штаба Трампа в Неваде — ред.) находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими!" — написал он в понедельник в Twitter.