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Трамп пообещал обнародовать «шокирующие» данные о голосовании в Неваде 

РИА Новости 49 минут назад
Трамп пообещал обнародовать «шокирующие» данные
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в штате Невада.

"Невада оказалась рассадником поддельных голосов. Мэтт Шлапп (глава Американского консервативного союза — ред.) и Адам Пол Лаксальт (сопредседатель штаба Трампа в Неваде — ред.) находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими!" — написал он в понедельник в Twitter.

Трамп решил вернуться через 4 года
Ранее представители Трампа в Неваде обратились в прокуратуру штата с жалобой, где заявили, что там незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат. Генпрокурор Невады Ааарон Форд назвал эту жалобу "мусором".
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".
Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ
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