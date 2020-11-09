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СМИ: Трамп подумывает баллотироваться в президенты в 2024 году 

Прайм 22 минуты назад
Действующий президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что раздумывает над тем, чтобы снова баллотироваться в президенты в 2024 году, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
По данным портала, это является показателем того, что Трамп осознает, что проиграл прошедшие выборы, несмотря на то что продолжает настаивать на обратном.
Конституция США позволяет президенту, который не был переизбран, вновь баллотироваться еще через четыре года.
Стало известно условие признания Трампом поражения на выборах
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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