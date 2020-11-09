Действующий президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что раздумывает над тем, чтобы снова баллотироваться в президенты в 2024 году, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным портала, это является показателем того, что Трамп осознает, что проиграл прошедшие выборы, несмотря на то что продолжает настаивать на обратном.

Конституция США позволяет президенту, который не был переизбран, вновь баллотироваться еще через четыре года.