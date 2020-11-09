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В США захотели улучшить отношения с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
В США захотели улучшить отношения с Россией
Фото: РИА Новости
Развитие отношений с Россией превратилось в США в «очень политизированный» процесс», однако в Вашингтоне уверены в необходимости наладить диалог с Москвой. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в ходе выступления на интернет-семинаре, который состоялся по инициативе Центра стратегических и международных исследований, передает ТАСС.
Бигэн отметил, что позиция президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео предусматривает формирование диалога с Россией и высшими должностными лицами, управляющими страной. Он добавил, что представители Республиканской и Демократической партий одинаково хотят улучшить отношения с Москвой.

«Считаю, что существует определенное стремление в США, и оно не ограничивается лишь одной или другой стороной политического спектра, оно есть у обеих партий, это стремление найти пути продвинуть вперед, изучить сферы сотрудничества между США и Россией», — сказал он.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший в ходе выборов президента США 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и тем самым обеспечивший себе победу, провозгласил себя избранным главой государства.
Такой исход выборов не устроил его предшественника, действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Он заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По его мнению, Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились. В штабе Трампа журналистам рассказали, что планируют провести ряд митингов со сторонниками американского лидера.
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В мире , Джозеф Байден , Стивен Бигэн , Дональд Трамп , CSIS , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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