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В Киеве заявили о легком варианте возвращения Крыма 

Вероника Полынина 29 минут назад
Вернуть Крым Украине будет проще, чем вернуть Донбасс, считает украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно, как оккупированную сегодня территорию, более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито», — заявил Резников, его слова приводит «Политика Сегодня».

Издание отмечает, что власти Украины ведут разговоры о возвращении Крыма вот уже шесть лет, каждый раз представляя новую стратегию. В конце октября была оглашена очередная стратегия, согласно которой в возвращении полуострова должны помочь иностранные партнеры Киева: Германия, Великобритания, Франция, Турция и США. При этом никаких других подробностей не приводится.
На Украине раскрыли планы Киева по возвращению Крыма
Возвращение Крыма давно превратилось в популистский лозунг украинских властей, считает крымский политолог Александр Форманчук.

«Зеленский любит эту тему повторять — "вернуть Крым в международную повестку дня". Он создал проект "Крымская платформа", обсуждал его с Реджепом Эрдоганом. Потом заявления таких лидеров как Эрдоган они используют в рамках создания "международной коалиции", которая "вынудит" Россию вернуть Крым Украине», — отметил Форманчук.

По его словам, само существование министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий является смешным и абсурдным с точки зрения политики и здравого смысла. Форманчук напомнил, что президент России еще в 2016 году заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Александр Форманчук , Алексей Резников
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