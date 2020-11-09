Трамп может ввести новые санкции против России 

Северной Кореи, Сирии и Кортунов подчеркнул, что с большой долей вероятности Трамп введет санкции в отношении Ирана Венесуэлы . При этом если речь будет идти о президентских декретах, то ограничения впоследствии могут быть сняты Джо Байденом. В частности, демократ не склонен к жесткой политике в отношении Ирана и надеется выстроить диалог с Тегераном.

Список стран, включенных в санкционный список, может пополнить и Россия, добавил эксперт. Поводом к тому может послужить инцидент с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального . Кортунов подчеркнул, что в отличие от европейских стран США до сих пор не отреагировали на инцидент введением дополнительных ограничений.

«От Америки ждут солидарности с Европой», — пояснил политолог.

Других поводов для санкций со стороны США Кортунов не видит. Он допустил, что тема новых антироссийских ограничений могла бы стать главной, если бы возник вопрос вмешательства Москвы в прошедшие президентские выборы. Однако до сих пор, по его словам, американские правоохранители подобных претензий не предъявляли.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Александр Латкин рассказал, как победа каждого из кандидатов в президенты США повлияет на курс рубля. В случае победы демократа Джо Байдена курс доллара «полетит», уверяет эксперт. К такому выводу его привели резкие заявления политика в адрес России. Не исключено, что первым делом на посту президента Байден приступит к ужесточению антироссийских санкций.

Это, в свою очередь, приведет к соответсивующей негативной для Москвы реакции на фондовых рынках и валютной бирже, отметил Латкин. Если президентом выберут действующего главу государства Дональда Трампа, то можно надеяться на стабильное колебание рубля, добавил эксперт. Республиканец на посту президента сможет обеспечить дальнейшее развитие мировой экономики и, как следствие, национальных экономик, обеспечивающих стабильность национальных валют.