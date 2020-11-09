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Меркель назвала три приоритета в работе с США при Байдене 

Lenta.ru 24 минуты назад
Меркель назвала три приоритета в работе с Байденом
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала три приоритета в работе с США при избранном президенте Джо Байдене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Плечом к плечу в тяжелом испытании пандемии коронавируса, плечом к плечу в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом», — рассказала о планах сотрудничества Меркель.

Она понадеялась, что Германия и США будут вместе выступать за открытую мировую экономику и свободную торговлю.
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.
В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.
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В мире , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Германия , США
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