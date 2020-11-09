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ВОЗ заявила о выходе пандемии COVID-19 за рамки «обычной чрезвычайной ситуации» 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
ВОЗ: пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной ЧС
Фото: Reuters
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о выходе пандемии коронавируса за рамки «обычной чрезвычайной ситуации». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — сказал руководитель ВОЗ.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом плохо отражается на борьбе с другими болезнями, например, желтой лихорадкой в Габоне и корью в Мексике.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По мнению Вуйнович, как будет развиваться ситуация дальше, сказать тяжело. Специалист напомнила, что число заболеваний коронавирусом, как и в других странах, растет. При этом Вуйнович отметила важность того, что Россия быстро наращивает тестирование граждан.
До этого ВОЗ призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии. Согласно сообщению организации, страны с прочной инфраструктурой в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали способность быстро действовать для сдерживания и контроля распространения коронавируса.
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Комментарии
В мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ , Габон , Мексика
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