Почему Кремль не поздравил Байдена с победой 

Президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах, поскольку намерен дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США, сообщает РБК. При этом, по его словам, национальный лидер готово сотрудничать с любым, кто окажется победителем.
Накануне ряд мировых лидеров направили свои поздравления Джо Байдену. В частности, победу за демократом признали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер— министр Испании Педро Санчес, глава правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и другие мировые лидеры.
При этом некоторые эксперты посчитали поздравления политиков «преждевременными», поскольку официально победа Джо Байдена еще не была объявлена. Такой же позиции придерживаются в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва намерена дождаться подведения итогов выборов.
«Президент Путин неоднократно говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что будет готов к работе с любым выбранным президентом США», — отметил представитель национального лидера.
С президентом США Путин намерен выйти на путь нормализации российско-американских отношений, поскольку они касаются «безопасности народов всего мира», резюмировал Песков. При этом, отвечая на вопрос, почему российский президент на прошлых американских выборах поздравил Трампа на предварительном подведении итогов, Песков отметил, что тогда «не было юридических аспектов оспаривания».
«Рамблер» писал, что ранее ведущие американские СМИ, в том числе CNN, заявили о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал свое поражение и намерен оспорить результаты голосования в ряде штатов.