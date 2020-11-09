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Популярный ведущий умер после борьбы с раком 

Lenta.ru 43 минуты назад
Популярный ведущий умер после борьбы с раком
Фото: @Jeopardy
Популярный американский ведущий Алекс Требек (Alex Trebek), работающий в телевикторине Jeopardy! (в российском варианте — «Своя игра») с 1984 года, умер после долгой борьбы с раком в возрасте 80 лет. Об этом сообщил Twitter-аккаунт передачи.
По словам авторов телепроекта, Требек умер утром 8 ноября в своем доме в окружении семьи и друзей. У шоумена диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии в марте 2019 года. Все это время он старался победить болезнь.
Компания Sony Pictures, которая работает над шоу Jeopardy!, назвала Требека легендой. Всего ведущий провел более 8,2 тысячи эпизодов телевикторины, став одним из самых узнаваемых телеведущих в США и Канаде.
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Требек проводил лечение от рака, но не отказывался от съемок. Мужчина продолжал работать ведущим и заключил контракт на ведение шоу вплоть до 2022 года. Он регулярно выпускал видео, в которых делился комментариями о своем состоянии и ходе лечения.
В июле Требек рассказал, что собирался прекратить лечение от рака, но жена Джин Карривэн (Jean Currivan) смогла убедить его продолжить борьбу с онкологией. По его словам, познакомившись с Джин через друзей, он очень скоро понял, что хотел бы провести с ней всю жизнь.
Требек стал ведущим Jeopardy! в 1984 году. Американская телевикторина является прототипом российской «Своей игры». Участники на скорость должны отвечать на вопросы, в зависимости от сложности задания оцениваются в определенную сумму.
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Комментарии 1
В мире , Шоу-бизнес , Алекс Требек , Канада , США
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