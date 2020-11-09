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Трамп возвращается в выборы 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В штате Джорджия 132 000 избирательных бюллетеней были идентифицированы, как сомнительные, что может привести пересчету голосов и победе на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом сообщает Free North Carolina.
«Рамблер» писал, что ранее ведущие американские СМИ, в том числе CNN, заявили о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал свое поражение и намерен оспорить результаты голосования в ряде штатов.
По данным американского издания, проблема возникла с бюллетенями в округе Фултон, штата Джорджия. Если эти бюллетени будут признаны недействительными, штат Джорджия может остаться за Трампом.
Раскрыт план побега Трампа после поражения на выборах При этом, по данным «Интерфакса», ранее госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер сообщил о возможном пересчете голосов, отданных на выборах президента США, так как разрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и его соперником Джо Байденом слишком мал.
Комментарии 201
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN , Интерфакс
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