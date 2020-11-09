Трамп возвращается в выборы 

В штате Джорджия 132 000 избирательных бюллетеней были идентифицированы, как сомнительные, что может привести пересчету голосов и победе на президентских выборах Дональда Трампа . Об этом сообщает Free North Carolina.

«Рамблер» писал, что ранее ведущие американские СМИ, в том числе CNN, заявили о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена . Он также провозгласил себя победителем. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал свое поражение и намерен оспорить результаты голосования в ряде штатов.

По данным американского издания, проблема возникла с бюллетенями в округе Фултон, штата Джорджия. Если эти бюллетени будут признаны недействительными, штат Джорджия может остаться за Трампом.