Алиев заявил о нежелании продолжать войну

При этом он допустил, что Азербайджан может обратиться к Турции за военной помощью в случае агрессии против страны.

Ранее 9 ноября стало известно о продолжающихся тяжелых боях за город Шуши, расположенный в 11 километрах от Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

8 ноября Алиев заявил , что Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шуши. Он добавил, что азербайджанцы пойдут до конца, если Армения не примет его условия по выводу войск из Нагорного Карабаха.

Территориальный конфликт резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.