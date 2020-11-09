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Алиев заявил о нежелании продолжать войну в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru 1 час назад
Алиев заявил о нежелании продолжать войну
Фото: AP
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет продолжения войны в Нагорном Карабахе и ждет гарантий вывода армянских войск. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом он допустил, что Азербайджан может обратиться к Турции за военной помощью в случае агрессии против страны.
Ранее 9 ноября стало известно о продолжающихся тяжелых боях за город Шуши, расположенный в 11 километрах от Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
8 ноября Алиев заявил, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шуши. Он добавил, что азербайджанцы пойдут до конца, если Армения не примет его условия по выводу войск из Нагорного Карабаха.
Территориальный конфликт резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.
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Комментарии
В мире , Армия , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Азербайджан , Армения , Степанакерт , Турция
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