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Обзор иноСМИ: «три оплеухи подряд от русских» 

Мария Иванова 17 минут назад
Обзор иноСМИ: «три оплеухи подряд от русских»
Фото: ТАСС

Британский генерал предупредил о Третьей мировой

Начальник Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что новая мировая война начнется, если текущие региональные конфликты выйдут из-под контроля, вовлекая все больше стран и оружия. Об этом сообщает Sky News.
По мнению Картера, приблизить войну может и экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. «История, возможно, не повторяется, но у нее есть ритм. Оглянитесь на прошлое столетие, до обеих мировых войн. Я думаю, неоспоримо, что им предшествовали эскалации, которые привели к ошибкам и войнам такого масштаба, который, надеюсь, мы никогда больше не увидим», — подчеркнул генерал.

Байден резко изменит политику США

После вступления в должность президента США демократ Джо Байден «радикально» сменит приоритеты американской политики. Как пишет The Washington Post, с Байденом США присоединятся к Парижскому климатическому соглашению, от которого отказался Дональд Трамп.
Кроме того, Байден отменит решение Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. По данным газеты, новый президент также планирует отменить запрет на поездки из мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую незаконно привезенным в США детям оставаться в стране.

«Они были обречены»: европейцы получили три оплеухи от русских

Автор Aftonbladet Матс Веннерхольм заявил, что Россию напрасно раскритиковали за отправку на Кубок «Карьяла» не своей лучшей команды, а 18-19-летних хоккеистов. «Они были обречены. Но вернулись с турнира чемпионами», — подчеркнул он.
Юношеская команда нанесла поражения Финляндии (6:2), Швеции (2:1) и Чехии (3:0). Как отметил автор, звездный голкипер Ярослав Аскаров идеально отработал три игры подряд и стал лучшим вратарем турнира в 18 лет. «Сенсационно хорош» был и 19-летний Родион Амиров, на последних минутах сравнявший счет со Швецией, а затем забивший и в серии буллитов. По мнению Веннерхольма, блестящая игра россиян — во многом заслуга тренера Игоря Ларионова.

Королевская семья унизила принца Гарри

Британский таблоид The Sun рассказал, что Букингемский дворец нанес принцу Гарри «унизительный удар», отказавшись возложить венок в честь Дня памяти павших от его имени.
Просьбу о венке Гарри направил из своего нового дома в Калифорнии, где он живет с женой Меган Маркл и их сыном. Букингемский дворец отказал ему, заявив, что Гарри больше не является лицом британской монархии. По данным The Sun, королеве Елизавете II даже не стали сообщать о просьбе внука.

В Мексике поймали убийцу матерей и детей

В Мексике задержали члена банды, подозреваемого в убийстве трех матерей-мормонок и их шестерых детей. По данным Fox News, Хосе Лара и его сообщники остановили автомобили, в которых ехали матери с детьми, и устроили расправу.
Всем убитым женщинам было в районе 30 лет, их детям — от восьми месяцев до 11 лет. Мотив нападения до сих пор не ясен.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Комментарии 2
В мире , Елизавета II , принц Гарри , Джозеф Байден , Игорь Ларионов , Ник Картер , Ярослав Аскаров , Дональд Трамп , ВОЗ , Washington Post
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