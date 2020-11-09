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Fox News: Байден намерен ввести в США всеобщий масочный режим 

Газета.Ru 36 минут назад
Демократ Джозеф Байден намерен объявить в США общенациональный масочный режим сразу после того, как займет президентский пост. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Так, по информации канала, Байден планирует обеспечить обязательное ношение масок в каждом штате при поддержке губернаторов. Если кто-то из них откажется пойти на такой шаг, будущий президент намерен договариваться о таком режиме с округами по отдельности.
Отмечается, что согласно законодательству США, каждый штат и округ имеют право вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон же не имеет права устанавливать их директивно.
США занимают первое место в мире по числу заражений коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали более 9,8 млн случаев заражения коронавирусом.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Fox News , США
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