Уже в ближайшие дни Байден намерен звонить по этому вопросу губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий (демократов и республиканцев) для того, чтобы побудить их ввести обязательный масочный режим. В случаях, если губернатор будет отказываться от этого, политик пойдет к мэрам в штатах и будет просить их ввести режим.

Согласно законодательству США, каждый отдельный штат и округ могут самостоятельно вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон как политическая столица страны не имеет права указывать территориям директивно.

По данным на 8 ноября, воскресенье, в США фиксировался третий день подряд рекорд по заражениям коронавирусом: 127 399 случаев заражения и более тысячи умерших за сутки.