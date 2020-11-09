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Байден решил ввести масочный режим в США 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Победивший на выборах президента США представитель Демократической партии Джо Байден решил ввести на территории всей страны обязательное ношение масок, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Уже в ближайшие дни Байден намерен звонить по этому вопросу губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий (демократов и республиканцев) для того, чтобы побудить их ввести обязательный масочный режим. В случаях, если губернатор будет отказываться от этого, политик пойдет к мэрам в штатах и будет просить их ввести режим.
Согласно законодательству США, каждый отдельный штат и округ могут самостоятельно вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон как политическая столица страны не имеет права указывать территориям директивно.
Раскрыты давние планы Байдена на Крым
По данным на 8 ноября, воскресенье, в США фиксировался третий день подряд рекорд по заражениям коронавирусом: 127 399 случаев заражения и более тысячи умерших за сутки.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Демократическая партия США , Fox News , США
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