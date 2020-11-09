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38-летний актер из «Доктора Хауса» найден мертвым в отеле 

Lenta.ru и ещё 1 9 ноября 2020
Актер из «Доктора Хауса» найден мертвым
Фото: nypost.com
Американский актер Берт Беласко, снявшийся в сериалах «Доктор Хаус» и «Правосудие», умер в возрасте 38 лет. Его тело обнаружили в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния, пишет TMZ.
По прибытии в город артиста обязали оставаться в номере отеля на карантине. Он приехал в Ричмонд по работе — ему предложили роль в фильме.
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Официальная причина смерти пока не указывается. Отмечается, что на кровати актера были обнаружены пятна крови. По словам отца Беласко, тот скончался из-за аневризмы.
Берт Беласко также появился в сериалах «Американская принцесса», «Мик», «Умираю со смеху», «Подача» и «Ки и Пил». Он также исполнил одну из главных ролей в сериале «Давай останемся вместе».
3 ноября стало известно о смерти британского актера и комика Джона Сешнса. Ему было 67 лет. Артист умер в своем доме в Лондоне из-за сердечного приступа.
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