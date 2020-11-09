Митинг у здания ЦИК Грузии окончен 

Собравшиеся на протестную акцию у здания ЦИК Грузии расходятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».
«Сразу после призыва политических лидеров большая часть активистов начала покидать территорию», — говорится в сообщении.
Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что в понедельник вечером протест будет продолжен.
Ранее полиция во второй раз задействовала водомёты для разгона митингующих, которые протестуют против результатов выборов у здания ЦИК в Тбилиси.