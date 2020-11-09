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Митинг у здания ЦИК Грузии окончен 

RT на русском и ещё 4 17 минут назад
Митинг у здания ЦИК Грузии окончен
Фото: Reuters
Собравшиеся на протестную акцию у здания ЦИК Грузии расходятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

«Сразу после призыва политических лидеров большая часть активистов начала покидать территорию», — говорится в сообщении.

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что в понедельник вечером протест будет продолжен.
Ранее полиция во второй раз задействовала водомёты для разгона митингующих, которые протестуют против результатов выборов у здания ЦИК в Тбилиси.
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В мире , Ника Мелия , Центризбирком России , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
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