Трамп назвал условия принятия своего поражения 

Действующий президент США Дональд Трамп, согласно результатам подсчетов голосов, проиграл на выборах главы государства. Однако его штаб подал иски в связи с обнаруженными в некоторых штатах «нарушениями». Американский лидер не признает победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена и намерен обратиться в суд для защиты своих прав.
Однако Трамп назвал условия, при которых он готов принять свое поражения на выборах, сообщает РИА Новости. В случае если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно, он согласен «вежливо признать» победу Байдена. Американский лидер отметил, что если «не будет пути к выигрышу» после завершения судебных разбирательств, он примет свое поражение.
Политолог Владимир Можегов считает, что поражение Трампа связано с тем, что его штаб не раскрыл стратегию демократов, предает Nation News. По его словам, на количество голосов повлияло множество факторов, в частности «объявление пандемии, ковидистерия, потом объявление тотального голосования по почте, и затем работа волонтеров на улицах, которая просто собрала с серой массы цветных все эти кипы, вагоны, грузовики бюллетеней, которые потом спокойно отвезли на участки».
Ранее Байден заявил о своей победе на выборах и призвал оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться. «Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом», — сказал он. При этом, официально подсчет голосов еще не завершен.
Демократа поздравили с его победой на выборах президента США многие политики и главы некоторых государств. В частности, выразили свои поздравления канцлер Германии Ангела Меркель, глава Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Великобритании Борис Джонсон. При этом, официально подсчет голосов еще не завершен.